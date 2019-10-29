При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов

Невозможно уменьшать налоговое давление по всем направлениям сразу. Это должна быть постепенная стратегия. Идеи Милованова тоже нереально воплотить в жизнь за год. Но они действительно могут улучшить состояние нашей экономики. Фото: Сергей Старостенко

"Важнейший экономический актив Украины - это люди. Поэтому желательно чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат, - пишет в Фейсбуке министр экономики Украины Тимофей Милованов. - Для этого нужно максимально снизить налоги на труд. А откуда взять налоги на оплату учителей, врачей, пожарных, ученых, и на пенсии? Я бы предлагал увеличить налоги на активы - недвижимость и т.д., и оставить НДС".

Министр предлагает отменить Единый социальный взнос и снизить налог на доход физического лица. Чтобы компенсировать бюджет государства хочет увеличить налогообложение на недвижимость, землю и другие активы. НДС следует оставить. Но улучшить сбор. По мнению, министра должны продолжать детенизацию экономики прямыми и косвенными методами. Также стоит оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы в белую и создания достаточного количества рабочих мест.

Наша экономика сейчас больна. Надо проводить адекватные реформы, чтобы улучшить положение вещей. Это займет не один год.

Говорит в интервью Gazeta.ua экономист Вячеслав Черкашин.

Какие предложения министра положительные, а какие - нет?

- Большинство пунктов не вызывают замечаний. Однако идея поддерживать только бизнесменов, работающих в белую, не удачная. Это невозможно объективно вычислить. Просто если реально есть желание выводить экономику из тени, то надо снизить Единственный физический вклад и налог на доход физических лиц. То есть один шаг влечет за собой другой. Мы это увидим. В тени сейчас находится 200 миллиардов гривен зарплат, которые люди получают в конвертах. Также после отбеливания экономики часть большого бизнеса прекратит использовать упрощенную систему для минимизации налогов.

Важно снизить налоговую нагрузку на труд. Она оптимально может быть где-то 10-12 процентов. Сейчас гораздо больше. Некоторые объясняют это тем, что, мол, так в Европе. Там действительно большая налоговая нагрузка на труд, но тамошняя экономическая система намного эффективнее. А наше государство предоставляет дорогие и низкокачественные услуги. Не стоит пытаться догнать богатые страны.

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Идея компенсировать снижение налогов на труд, увеличив их на недвижимость, землю и другие активы удачная?

- Об этом давно говорили. Эти компенсаторы могут сработать. Можем спокойно таким образом подобрать полтора-два процента ВВП. Речь идет о 70-80 миллиардах гривен. Однако проблема заключается в очень плохой системе администрирования налога на недвижимость и землю. Не можем наладить эффективную работу Министерства юстиции, Государственного земельного кадастра, налоговой. У нас устаревшие базы данных. Поэтому только на администрировании этих налогов теряем минимум 10 миллирадов гривен. Поэтому даже ничего не увеличивая, можем обогатить бюджет. Для этого надо только довести до ума систему администрирования налогов.

Тимофей Милованов предлагает оставить НДС. Согласны?

- Это сложная тема. Изменение системы НДС должно длиться не один год. Поэтому идея министра доработать методику сбора, но оставить сам налог, - удачная. Ведь сейчас имеем одну из самых сложных систем администрирования НДС. Понимаю, что некоторые представители среднего бизнеса требуются отменить ее. Но для них есть упрощенная система. Если не хотят платить, могут пойти на третью группу. Если доход в год менее 5 миллионов гривен, - платишь только 5 процентов всего оборота. Поэтому реально малый и средний бизнес может себе это позволить.

Если хотим двигаться в Европу, должны придерживаться их правил. Там нет государства, где бы не платили НДС. Он является более действенным, чем налог с продаж. Арабский мир и Китай уже несколько лет переходят на систему НДС. Поэтому нашему государству не стоит отказываться от нее.

Другой вопрос - ставка. Возможно, 20 процентов - это много. Но его платят конечные потребители товаров, покупая их.

Какие еще могут быть методы, чтобы вывести экономику из тени?

- Надо уменьшать налоговую нагрузку на труд и вводить налог на выведенный капитал. Эти шаги действительно могут быть действенными. Однако первое будет влиять больше на предпринимательский дух. А ННВК поможет крупному бизнесу. Если смотреть с точки зрения демократии, то именно средний класс является ее основой. Поэтому более приоритетным должно быть уничтожение нагрузки на труд. Затем можно вводить налог на выведен капитал.

Но должны понимать, что это надо как-то компенсировать из бюджета. Поэтому невозможно уменьшать налоговое давление по всем направлениям сразу. Это должна быть постепенная стратегия. Идеи Милованова тоже нереально воплотить в жизнь за год. Но они действительно могут улучшить состояние нашей экономики.

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Как еще это можно сделать?

- Новая власть обещала рост ВВП на 40 процентов за пять лет. Однако принятие бюджета 2020, некоторые другие законодательные инициативы показывают, что они не хорошо ориентируются в ситуации. Достичь 40 процентов невозможно сейчас. Премьер-министр Алексей Гончарук говорил, что за последние два года своей работы правительство поднимет экономику на 24 процента. Аналогичной ситуации в мире нет - это нереальная идея.

Какой показатель роста экономики был бы сейчас оптимальный для Украины?

- После больших кризисов страны растут на 6-8 процентов. У нас такого не было ни после 2009 года, ни после 2014 Так и не смогли восстановиться после них. До сих пор переживаем последствия этих двух кризисов. Хорошо развитые стране выходят из кризиса за год. Государства Балтии сделали это за два. А мы до сих пор там находимся. Наша экономика сейчас сильно больна. Показатель в три процента, который имеем в последнее время - это стагнация. Показывает, что экономика не растет. Если проводить адекватную реформаторскую политику, можем достичь роста 10-12 процентов в год.

В сентябре средняя зарплата украинцев выросла на 150 гривен и составила 10 687 гривен.