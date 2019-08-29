Президент Украины почтил память погибших защитников

Зеленский почтил память погибших защитников. Фото с открытых источников.

Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии памяти погибших военнослужащих.

На церемонии памяти павших воинов присутствовали секретарь СНБО Александр Данилюк, министр обороны Степан Полторак, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак и родные погибших, передает Укрінформ.

Церемония началась ударами Колокола памяти. Количество ударов соответствует количеству погибших бойцов. После этого чиновники и родственники защитников возложили цветы к установленному рядом с Колоколом памятника.

Трансляция мероприятия велась в прямом эфире на странице Офиса президента в Facebook.

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В Украине 29 августа впервые отмечают День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны. Такую дату своим указом установил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил во время торжеств 24 августа.