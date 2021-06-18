Президент обещает построить больницы по мировым стандартам

Зеленский хочет построить современные больницы. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский анонсировал строительство больниц, оборудованных по лучшим европейским стандартам.

"Одним из шагов на пути к качественной медицинской инфраструктуры станет наш новый проект: запуск больниц нового, качественно иного формата, по лучшим мировым стандартам. Больницы, одинаково комфортные как для пациента, так и для врача", - сообщил глава государства на выступлении ко Дню медика.

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В рамках программы "Большая стройка" уже сделано 33 больницы и 260 сельских амбулаторий.

К концу 2021 года планируется построить еще 30 медицинских учреждений и 340 сельских амбулаторий, а также 200 современных приемных отделений по всей Украине.

"Работа в современных заведениях по современным методикам, на современном оборудовании, где ничто не мешает сосредоточиться на главном: лечить людей, спасать жизни людей. Врач должен бороться с болезнью, а не с проблемами быта, как старые лифты, неудобные кровати, устаревшее оборудование или коммуникация", - добавил президент.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении зарплат медицинским работникам. Указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда. Не менее 13, 5 тыс. грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тыс. грн для врачебного состава