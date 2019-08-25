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воскресенье, 25 августа 2019 13:14

Президент наградил горняков в честь праздника

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Президент наградил горняков в честь праздника
Президент раздал награды шахтерам. ФОТО: УНН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня шахтера.

Горняков наградили за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности и высокий профессионализм, пишет УНН.

Также один шахтер получил награду "За заслуги" II степени. 4 человека получили ордена "За заслуги" III степени. Орденом княгини Ольги III степени награждены три человека.

Орденом "За доблестный шахтерский труд" III степени наградили 16 человек. 13 человек получили награды "За труд и доблесть".

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Праздник горняка связан с рекордом в добыче, который установил Алексей Стаханов.

В День шахтера отмечают День города оккупированы Донецк, Макеевка, а также ряд других городов Донбасса.

Не стоит забывать, что профессия шахтера является также одной из самых опасных - только за годы независимости в Украине на шахтах погибли более 500 горняков.

Государственные шахты с момента принятия формулы дополнительно получили более 10 млрд. гривен, что позволило замедлить динамику роста задолженности по зарплате.

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Дата
25
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