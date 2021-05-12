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четверг, 13 мая 2021 00:30

Препаратов хватит не всем. Среди желающих с "Дии" в первую очередь будут вакцинировать приоритетные группы

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Препаратов хватит не всем. Среди желающих с &quot;Дии&quot; в первую очередь будут вакцинировать приоритетные группы
На вакцинацию всех желающих не хватит препаратов - Ляшко. Фото: Reuters

На ближайших выходных начнется вакцинация против коронавируса только тех украинцев, ставших в очередь через приложение "Дия", которые относятся к приоритетным группам населения.

В Украине нет 500 тыс. доз вакцины для прививки людей, которые записались в очередь на вакцинацию, сообщил главный санврач Виктор Ляшко, информирует Громадське.

"Сейчас приоритетом для нас являются люди, старше 65 лет. В листе ожидания в "Дие" у нас таких есть 23 900 человек и мы попробуем провакцинировать их в эти выходные ", - пояснил Ляшко.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что на выходных начнется вакцинация людей, записавшихся через приложение "Дия".

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