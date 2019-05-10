Премию мира для скандального журналиста отменили

Аахенскую премию мира для Руслана Коцабы отменили Фото: politeka.net

Из-за высказываний антисемитского характера правление Аахенской премии мира выступило против присуждения этой награды украинскому журналисту Руслану Коцабе.

О решении правления отказаться от вознаграждения украинца этой премией сообщили сегодня, пишет DW.

Представительница Аахенской премии мира Леа Гойзер говорит, что правление приняло решение после "упреков в адрес Руслана Коцабы насчёт его антисемитских высказываний". Впрочем правление не может отменять решения общего собрания членов объединения, которые 3 мая, еще до того, как стало известно об упреках, приняли решение о присуждении премии журналисту.

Поэтому на 14 июня созовут собрание членов объединения "Аахенская премия мира" для утверждения этого решения правления.

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Сам Коцаба ранее 10 мая высказало сожаление по поводу своих бывших антисемитских высказываний и заверил, что переосмыслил и изменил свою позицию по многим вопросам. Он попросил прощения у тех, кого эти высказывания могли обидеть.

8 мая основатели Аахенского премии мира сообщили о присуждении этой престижной награды украинскому пацифисту Руслану Коцабе. Руслана Коцаба номинировал один из членов объединения, "знакомый с ситуацией в Украине и давно обратил на него внимание", сообщала Леа Гойзер. Церемония вручения премии в размере двух тысяч евро по традиции пройдет 1 сентября, когда в Германии отмечают День мира.