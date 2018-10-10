Премьеры военной выставки: в Житомире разработали новую БМП

На выставке "Оружие и безопасность 2018" презентовали боевую бронированную гусеничную машину БМП-М1С.

Машину разработали за собственные оборотные средства на Житомирском бронетанковом заводе, сообщили в Укроборонпроме.

Автор: Укроборонпром БМП-М1С - боевая бронированная гусеничная машина

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БМП-М1С является конверсией боевой разведывательной машины БРМ-1К, со значительным повышением огневой мощи, уровня защиты и заменой устаревшего советского двигателя на немецкий Deutz. Развивает скорость в 70 км/ч и преодолевает водные преграды вплавь на скорости 7,5 км/ч.

Автор: Укроборонпром 15,5-тонная БМП-М1С может транспортировать до 8 военнослужащих и эффективно поддерживать действия пехотных подразделений

Благодаря этому БМП-М1С может транспортировать до 8 военнослужащих и эффективно поддерживать действия пехотных подразделений благодаря большой огневой мощи боевого модуля "Стилет".

Автор: Укроборонпром Боевой модуль "Стилет" оснащен 30-мм пушкой, противотанковым ракетным комплексом "Барьер" и пулеметом

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Боевой модуль "Стилет" оснащен 30-мм пушкой, противотанковым ракетным комплексом "Барьер" и пулеметом. В это же время, новая система управления огнем "Синтез" обеспечивает точный огонь в любых метеорологических условиях и в любое время суток.

Конструкторское бюро "Южное" показало демонстрационные ролики о полевые испытания оперативно тактического комплекса "Гром". Показали как составляют шасси боевой машины, испытания демонстратора боевой части, а также сбор конструкторского макета боевой ракеты.