"Представьте, что сосед отобрал у вас двоих детей": Зеленский высказался об аннексии Крыма и войне на Донбассе

Во время выступления на Майдане Независимости во время празднования 28-й годовщины Дня Независимости Президент Украины Владимир Зеленский сравнил аннексию Крыма и войну на Донбассе с похищением детей.

"Я люблю нашу землю, так как каждый уголок Украины - это большая семья. И для тех, кто не понимает сегодняшнюю боль украинцев, я объясню очень просто, на очень доступном языке. Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двух детей. Первого ребенка просто похитил, ему выдали новое свидетельство о рождении, а потом говорят: да мы не забирали вашего ребенка, он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автомата, это его желание. И вообще, кто вам сказал, что это ваш ребенок, он испокон веков был нашим. Вы не волнуйтесь, ему здесь будет лучше. У нас прекрасный приют у моря под солнышком", - рассказал президент.

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Он уточнил, что прошло 5 лет. "И те, кто был так обеспокоен, говорят: вроде все нормально, ребенок за вами уже не плачет. Да и вообще не сильно он на вас и похож. Почему они так говорят - потому что это не их ребенок. А второго вашего ребенка закрыли в детской комнате и поставили вооруженную охрану и говорят: какая охрана, там никого нет. И вы слышите, как вот здесь рядом за стеной ребенок плачет, но вы не можете туда зайти. Каждый день у каждого из нас разрывается сердце", - добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как он любит Украину. "Когда меня спросили, а за что ты любишь Украину? Очень странный вопрос. А за что ты любишь свою мать? Она тебя родила, воспитала, подняла на ноги. Я люблю Украину, я здесь родился. Я люблю наш флаг и радуюсь, когда он победно развевается. Я люблю наш гимн, потому что это наш самый главный хит, ведь какую еще песню так знает и так поет каждый из нас", - заявил Зеленский.