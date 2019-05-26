Представители Мадуро и Гуайдо встретятся в Осло для переговоров

Представители основных политических сил в Венесуэле договорились прибыть в Осло на следующей неделе, чтобы продолжить переговорный процесс при содействии Норвегии. Фото: Радио Свобода

Представители режима Николаса Мадуро и временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо на следующей неделе снова прилетят в Осло с целью продолжения процесса урегулирования конфликта при посредничестве Норвегии.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Норвегии.

"Представители основных политических сил в Венесуэле договорились прибыть в Осло на следующей неделе, чтобы продолжить переговорный процесс при содействии Норвегии. Мы продолжим прилагать усилия для урегулирования кризиса в Венесуэле", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Норвегии.

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По этому поводу Николас Мадуро в Twitter поблагодарил правительство Норвегии за усилия, направленные на развитие диалога о мире и стабильности в Венесуэле.

"Наша делегация отправляется в Осло с готовностью работать над согласованной всеобъемлющей программой и достичь успеха в заключении хорошей сделки", - говорится в заметке.

С января в Венесуэле серьезная политический и социально-экономический кризис, вызванный противостоянием между президентом Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо - лидером оппозиции и председателем парламента страны, которого большинство западных стран, включая США, признали временным президентом.