Председатель Smart City.UA Назаров призвал мэров к цифровизации городов

Председатель Smart City.UA Юрий Назаров: "Концепцию Smart City не надо ассоциировать только с крупными городами". Фото: ITC.ua

Председатель Smart City.UA Юрий Назаров призвал мэров крупных и малых городов Украины участвовать в глобальных процессах цифровизации. Ведь переход от бумажного к цифровому документообороту и комфортные для горожан онлайн-услуги способны значительно повысить качество жизни граждан.

"Этот год обещает быть активным в направлении цифровизации украинских городов. Уже сейчас руководство городов и общин понимает, насколько важно внедрять технологии и насколько они могут облегчить не только управление городом, но и создать более комфортные условия для проживания его жителей", - подчеркнул Назаров.

Но, по оценкам реформатора, далеко на все городские головы, которые искренне хотят услышать проблемы горожан, достаточно проинформированы относительно этапов внедрения концепции "умных городов". Решение имеющейся проблемы Назаров видит в присоединении мэров украинских городов к общему движению цифровизации.

"Я призываю всех мэров городов, лидеров общин присоединяться к нашему движению цифровизации! Наша команда помогает вводить решения, которые качественно влияют на жизнь людей только в 3 клика на смартфоне. Наше движение поддерживает центральная власть: на проекты цифровизации Украины в бюджете-2021 выделена рекордная сумма - 1,8 млрд грн", - заявил Назаров.

По его словам, в 2020 году команда Smart City.UA уже начала соответствующую работу: в течение года проведен ряд обсуждений по поводу построения "умного города" с представителями многих городов Украины. К инициативе Назарова уже присоединились Мукачево, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск, Ужгород, Житомир, Харьков, Белая Церковь, Мелитополь, Днепр и Бровары.

"Убежден, что в этом году семья "умных городов" в Украине количественно возрастет. По нашим расчетам, в 2021 году преимуществами "умного города" смогут воспользоваться еще 3 млн украинцев, а в целом это будет почти 10 млн наших соотечественников", - рассказал эксперт.

Кроме того, Назаров подчеркнул, что концепцию Smart City не надо ассоциировать только с крупными городами, ведь в процесс цифровизации может присоединиться даже маленький городок с численностью населения от 25 000 человек.

"В небольших городах внедрять такие изменения можно гораздо быстрее и легче. Будущее уже наступило и не стоит сопротивляться прогрессу оставляя развитие своего города за бортом всемирной цифровизации. Приобщайтесь!", - призвал глава Smart City.UA.