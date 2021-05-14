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воскресенье, 16 мая 2021 05:00

Праздник 16 мая: сегодня церковь чтит женщин

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Праздник 16 мая: сегодня церковь чтит женщин
Ежегодно в третье воскресенье после Пасхи христиане чествуют женщин-мироносиц. Фото: glavcom.ua

Сегодня, 16 мая, православная церковь чтит память святых жен-мироносиц.

Они всегда сопровождали Иисуса Христа не только для того, чтобы слушать Его Слово, но и с любовью служить. Заботились о ночлеге, еде и напитках. Именно эти женщины первыми увидели, что Иисус воскрес и сообщили его учеников. Тогда получили и прозвища мироносицы, ведь после распятие Христа спешили к его гробу с миром и ароматами, чтобы помазать тело покойного.

Gazeta.ua предлагает больше узнать, кем были эти женщины.

Мария Клеопова

Была двоюродной сестрой Девы Марии и матерью апостола Иакова младшего. Апостол Иаков был назван братом Господним по плоти. Он написал послание и позже был первым епископом Иерусалимским. Муж Марии - Клеопа - был одним из учеников Господа, которому воскресший Христос явился на пути в поселение Эммаус.

Саломия

Тоже была родственницей Божьей Матери. Ее муж Зеведей был простым рыбаком, а сына - Яков и Иоанн - ближайшие к Господу апостолами. Христос позвал их на апостольское служение одними из первых, и они присутствовали в особые моменты жизни Иисуса: на горе Фавор, при воскрешении дочери Иаира, при молитве в Гефсиманском саду.

Иоанна

Жена Хузы, домоправителя царя Ирода. Вместе с другими женщинами служила Господу.

Сусанна

Благочестивая женщина, которая вместе с другими служила Господу. Но о его жизни известно очень мало.

Мария

Сестра Лазаря, которого воскресил Господь. Мария любила, когда к ним приходил Спаситель: она садилась у Его ног и внимательно слушала. За несколько дней до крестной смерти Господь был в доме Симона прокаженного. Мария пришла туда с сосудом мира драгоценного, которым она из любви ко Христу полила Ему голову и ноги. Затем вытерла ноги Спасителя своими волосами. На возмущение Иуды, зачем, мол, такое расточительство, Господь сказал, что она подготовила Его тело к погребению. И еще Христос сказал: "где только будет провозглашено Евангелие по всему миру, говорится будет в память ее и о том, что она сделала".

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Марфа

Сестра Лазаря и Марии. О ней известно только то, что она заботилась об угощении для Божественного Гостя, которого с любовью принимала в своем доме. Она очень переживала, что не успеет все приготовить, и обратилась ко Христу с просьбой отпустить Марию помочь. Господь похвалил Марфу за искреннее служение, но подчеркнул, что сестра ее Мария поступила лучше, слушая Слово Божье.

Мария Магдалина

Самая известная из мироносиц. Происходила она из галилейского города Магдалы. Мария страдала от болезни, а Иисус Христос исцелил ее, изгнав из нее семь злых духов. С тех пор постоянно сопровождала Господа. Именно Мария первая пришла к его гробу и увидела воскресшего.

Праздник жен-мироносиц считается Всехристианском женским днем. Наши православные предки не знали дня 8 марта, и многие века из года в год в этот день мужчины поздравляли своих жен, братья - сестер, сыновья - матерей. Этот праздник напоминает нам о высоком предназначении женщины-христианки, о великий дар быть матерью - милосердной и ласковой, похожей на благовестниц Христа.

16 мая День Ангела отмечают Петр, Тимофей, Феодосий. Традиция празднования именин известная у нас с XVII в. Обычно перед праздником семья варила пиво и пекла именинные пироги или караваи. В день самого праздника именинник со своими родными ходил в церковь на службу, заказывал молебен за здравие, ставил свечи и молился у иконы своего небесного покровителя.

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Дата
16
мая

Праздник 16 мая: сегодня церковь чтит женщин

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