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воскресенье, 13 июня 2021 05:00

Праздник 13 июня: что сегодня запрещено делать

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13 июня отмечаем День Святых отцов Первого Вселенского Собора, который почитается в седьмое воскресенье после Пасхи.

Это первый Вселенский Собор, который состоялся в 325 году, почти 17 веков назад. Он важен потому, что этот Собор отстоял в христианском мире главную истину веры.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с историей праздника.

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В июне 325 года в городе Никея императором Константином Великим был созван первый в истории христианства Собор, который длился более двух месяцев. Он собрал 318 епископов со всего мира, среди которых присутствовали Св. Николай Чудотворец, Иаков епископ Низибийський, Святой Спиридон, также значительное количество пресвитеров и диаконов. Папу Сильвестра представляли два легаты. Целью Собора было положить конец спору между епископом Александром и священником Арием из Александрии.

Автор: orthodoxy.org.ua
  Сегодня мы вспоминаем Первый Вселенский Собор и отцов Церкви, собравшиеся на этом Соборе
Сегодня мы вспоминаем Первый Вселенский Собор и отцов Церкви, собравшиеся на этом Соборе

Основой еретического учения Ария, которое быстро распространялось и находило много сторонников, стало отрицание восприятия Иисуса как Сына Божьего. Арий утверждал, что Иисус такое же творение Господа как и человек, но более совершенное, что только силой воли своей и правильностью поступков Он смог достичь необъятных вершин и был принят Богом своего Сына.

На Первом Вселенском Соборе было осуждено арианство как ересь, не имеет ничего общего с основами христианства. Собор утвердил постулат о единосущности Сына Отцу и Его предвечное рождения, о сущности Иисуса как истинного Бога.

Собором был составлен Символ Веры из семи пунктов, который способствовал распространению и пониманию христианами постулатов истинного учения. Тогда же были окончательно решены некоторые вопросы внутренней жизни Церкви, среди которых установление дня празднования Пасхи. Им стали считать первое воскресенье после полнолуния, следующего после весеннего равноденствия.

Никейский собор был принят и 20 канонов церковной жизни, которые стали надежной основой для дальнейшего развития Церкви. Между прочим было указано, что перед принятием Таинства Священства и вступлением в сан будущие священники женятся раз и на всю жизнь.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя сегодня запрягать лошадей и нельзя ездить на них.

Не стоит планировать длительные поездки и важные дела на этот день.

Нежелательно ходить в поле, потому что можно встретить Житнего деда, который может погрузить человека в такой сон, что очень сложно будет проснуться.

13 июня отмечается праздник Еремей Розпрягальник. Существуют запреты и приметы, что предсказывают, какой будет погода в ближайшее время.

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