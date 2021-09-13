Православный праздник: сегодня празднуют церковный новый год

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14 сентября православные празднуют церковное новолетие или начало индикта. Это праздник в православной церкви, который посвящённый наступлению Нового года или Нового лета от Сотворения мира в богослужебном церковном календаре.

Этот день важен тем, что христиане просят Бога о даровании благословения на новый начавшийся год.

14 сентября - єто день начала нового церковного года. Последним праздником завершающегося года является Успение, а первым праздником нового года - Рождество Пресвятой Богородицы.

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Празднование новолетия началось в сентябре 1363 года как дань византийской традиции. С 1492 года новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в этот день было воспоминание о проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что он пришел "исцелять сокрушенных сердцем".

Раньше и в Римской империи, и на Руси наступление Нового года праздновалось 1 марта. Александрийские ученые обосновали эту традицию тем, что Бог, по их расчетам, завершил творение мира именно1 марта, в пятницу, которая предшествовала дню отдохновения, субботе.

Начало индикта - это начало финансового года, начало нового периода сбора налогов. Сам индикт - одна пятнадцатая часть индиктиона, то есть пятнадцатилетнего промежутка времени, который при равноапостольном царе Константине утвердился как компромиссная между годом и веком единица отсчета исторического времени.

Некоторые историки считают, что счет по индиктионам был введен Константином взамен счета по языческим олимпиадам, которые окончательно были упразднены Феодосием Великим в 394 году. Священное предание сохранило свидетельство о том, что индикт и индиктион были введены в церковный календарь в знак благодарности равноапостольному императору за прекращение гонений и провозглашение веротерпимости.

Молитвы

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Всего творения Создатель, времена и сроки Своею властью определивший, благослови круг года благости Твоей, Господи, сохраняя в мире верных и град Твой, по ходатайствам Богородицы, и спаси нас.

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На высотах живущий Царь, Христе, всего видимого и невидимого Творец и Создатель, дни и ночи, времена и годы сотворивший, благослови ныне круг года, сбереги и сохрани в мире город и людей Твоих, Многомилостивый!

14 сентября церковь чтит память святого Симеона Столпника. В народе праздник прозвали День Семена, или Семенове слово. Считалось, что в этот день на юг улетают ласточки, а Солнце возвращает с лета на осень.