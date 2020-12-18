Правоохранители ликвидировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, оборот которого составлял миллиард гривен.

Схему организовал местный коммерсант. Об этом сообщает СБУ.

Мужчина предлагал клиентам услуги по выводу денег через фиктивные фирмы с формированием искусственного налогового кредита, а часть денег обналичивать.

"Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче незаконно переведенных в наличные 2500000 гривен. Также правоохранители провели 13 обысков в офисах и по месту жительства фигурантов", - говорится в сообщении.

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В ходе обысков изъяли 230 000 евро, почти 4 млн гривен, больше 220 000 долларов, больше 20 000 фунтов стерлингов, а также компьютерную технику и черновую бухгалтерию.

Возбудили уголовное дело по четырем статьям УК (ст. 28, 209, 212 и 364).

На Киевщине полицейские задержали группу человек за незаконное хранение оружия. По месту жительства фигурантов полицейские обнаружили боевые патроны, огнестрельное оружие, корпус гранаты и запал.