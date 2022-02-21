Правительство собирается изменить карантинные ограничения

Шмигаль дал поручение Кабмину изменить правила в оранжевых и зеленых зонах карантина. Фото: pixabay.com

На весенне-летний период правительство изменит правила в зеленых и оранжевых зонах карантина.

Премьер-министр Денис Шмигаль дал задание Министерству здравоохранения проанализировать карантинные ограничения по рекомендациям стран Евросоюза, и, при необходимости, внести изменения в те требования, которые будут действовать в Украине после 31 марта, сообщает "Правительственный портал".

"Ряд стран Европы уже ослабляют карантинные меры для туристов. В марте, по прогнозам, мы выйдем на стабилизацию эпидемической ситуации. Поэтому должны наработать новые решения на весенне-летний период", - заявил Шмигаль.

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Впервые за шесть недель количество выписанных из больниц превысило количество госпитализированных, сообщил 21 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"За последние четыре недели количество новых Covid-случаев составила менее 200 тыс. за неделю", - сказал он.

За сутки 20 февраля в Украине зафиксировали 13 562 новых случаев Covid-19. Заболели 1254 детей и 151 медработник. Умерли 127 пациентов, выздоровели – 13 904. В больницы попали 1886.