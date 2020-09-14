Правительство предлагает установить прожиточный минимум на следующий год в размере 2189 гривен

С 1 июля прожиточный минимум на одного человека составит 2294 грн. Фото: НБУ

Проектом Государственного бюджета на 2021 предлагается установить прожиточный минимум с 1 января на уровне 2189 грн.

С 1 июля прожиточный минимум на одного человека составит 2294 грн, а с 1 декабря - 2393 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на законопроект.

В разрезе основных демографических групп правительство предлагает следующие показатели:

- детям до 6 лет: с 1 января - 1921 грн, с 1 июля - 2013 грн, с 1 декабря - 2100 грн;

- детям в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 2395 грн, с 1 июля - 2510 грн, с 1 декабря - 2618 грн;

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- трудоспособным лицам: с 1 января - 2270 грн, с 1 июля - 2379 грн, с 1 декабря - 2481 грн;

- лицам, утратившим трудоспособность: с 1 января - 1769 грн, с 1 июля - 1854 грн, с 1 декабря - 1934 грн.

1,6 млн украинских пенсионеров, или 14% их общего количества, в сентябре получили надбавку. Пенсии выросли из-за поднятия минимальной зарплаты до 5 тыс. грн.