Правительство поддержало открытие авиасообщения с Сингапуром и Исландией

Мы готовимся к заключению двух межправительственных соглашений о воздушном сообщении с Сингапуром и Исландией - Криклий. Фото: Reuters

Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашений о воздушном сообщении с Сингапуром и Исландией.

Соответствующее решение было принято на заседании 2 сентября об этом сообщает "Правительственный портал".

"Несмотря на кризис авиационной отрасли во всем мире, связанную с пандемией COVID-19, мы продолжаем работу по расширению перечня стран, с которыми сотрудничаем в авиаперевозках. Мы готовимся к заключению двух межправительственных соглашений о воздушном сообщении с Сингапуром и Исландией. Сегодня соответствующими распоряжениями Правительство одобрило проекты этих соглашений и уполномочил председателя Государственной авиационной службы подписать их от украинской стороны ", - рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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Как сообщается, соглашения будут определять порядок регулирования международных полетов при эксплуатации договорных линий, порядок назначения авиапредприятий. В то же время, они будут устанавливать условия по которым авиапредприятиям будут предоставляться и отменяться разрешения на выполнение регулярных полетов.

"Соглашение с правительством Исландии позволит регулировать процедуру инспектирования авиапредприятий на соответствие стандартам Международной организации гражданской авиации", - отмечается в сообщении.

Власти Грузии продлила ограничение на регулярные международные авиарейсы до конца сентября. Запрет не касается только трех направлений. Из Парижа, Риги и Мюнхена продолжат выполнять рейсы в Тбилиси.