Правительство выделило дополнительные 14 млрд грн на соцвыплаты. Фото: Konkurent

Правительство нашло деньги на выплату больничных и декретных в 2019 году.

Бюджет Фонда социального страхования был увеличен на 1,4 млрд грн, сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства социальной политики и увеличил бюджет Фонда социального страхования на 1,4 млрд грн в 2019 году. Это произошло за счет дополнительных поступлений единого социального взноса, которые получает Фонд ежемесячно с января", - говорится в сообщении.

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Деньги пойдут на сбалансирование Фонда и выплаты по больничным листам, помощь при беременности и родах и выплаты на захоронения.

Семьям пленников Кремля и тем, кого освободили из плена, будут выплачивать ежегодную денежную помощь. Такое решение на заседании принял Кабинет министров Украины.