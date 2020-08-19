Правительство хочет освободить от НДС отдельные проекты с Польшей

Кабмин предлагает освободить операции по поставке товаров / услуг на таможенной территории Украины, осуществляются польскими подрядчиками. Фото: Reuters

Кабинет Министров предлагает освободить от уплаты НДС отдельные проекты с Польшей - применение нулевой ставки НДС временное и будет действовать только на период реализации договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи.

Так, предлагается освободить операции по поставке товаров / услуг на таможенной территории Украины, осуществляются непосредственно польскими подрядчиками и их представительствами в Украине в соответствии с контрактами, заключенными для реализации проектов по развитию и обустройству подразделений охраны государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В то же время, для реализации соответствующих проектов по международным автомобильных пунктов пропуска, проектов по строительству, реконструкции и капитального ремонта автодорог западного региона в рамках реализации договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанной помощи от 09.09.2015.

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"Это даст толчок активизации сотрудничества между Украиной и Республикой Польша и позволит разблокировать реализацию проектов развития инфраструктуры пунктов пропуска западного региона Украины", - говорится в сообщении.

В Верховной Раде находятся на рассмотрении 3 законопроекты относительно доступного растаможивания автомобилей. Они предусматривают упорядочивание структуры акцизного налога и внесения соответствующих изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.