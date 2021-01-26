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среда, 27 января 2021 12:05

Позиция государства не может основываться на критерии "дешевый газ" - Михаил Гончар

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Позиция государства не может основываться на критерии &quot;дешевый газ&quot; - Михаил Гончар
Михаил Гончар: Государство не может и не имеет права абстрагироваться от российской агрессии против Украины, которая продолжается. Фото: Reuters

Украина может ставить вопрос об импорте и транзите газа из стран Центральной Азии, прежде всего, Туркменистана, и от независимых российских добытчиков.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар.

"Это то, что могло бы работать на загрузку газотранспортной системы и получение дополнительных доходов. Однако здесь не работают только экономические категории. Государство не может и не имеет права абстрагироваться от российской агрессии против Украины, которая продолжается. На Крымском полуострове, черноморском шельфе и на Донбассе Россия захватила добывающие и газотранспортные активы Нафтогаза. Поэтому позиция Украины должна быть четкая: никакого импорта энергоресурсов из РФ до возвращения оккупированных территорий и имущества", - отмечает эксперт.

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Когда исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко говорил о покупке газа у независимых российских компаний, озвучил исключительно рыночный подход, говорит Михаил Гончар.

"Позиция государства не может основываться на критерии "дешевый газ". Она должна быть комплексная. По газу Центральной Азии и не газпромовских добытчиков следовало бы сотрудничать с Еврокомиссией для формирования солидарной позиции Украины и ЕС. Европа тоже заинтересована в появлении новых поставщиков на рынке, потому что это увеличивает конкуренцию", - добавляет эксперт.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 28 января.

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предлагает разблокировать закупки газа непосредственно из России. Мол, можно покупать топливо у независимых компаний.

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