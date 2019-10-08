Поздравили ли Путина с днем рождения Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп не поздравили Путина с 67-летием. Фото: file.liga.net

Владимир Зеленский и Дональд Трамп пока не поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, которое тот отмечал 7 октября.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"До конца дня я не видел среди посланий (с поздравлениями. - Ред.), поступивших любых посланий от Трампа и Зеленского", - сказал он.

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"Или их нет, или они могут поступить позже: иногда по дипломатическим каналам они могут поступать с задержкой, - пояснил Песков. - А могут и вообще не поступать".

У посольства России в Киеве прошла акция-перформанс "Суд над Путиным". 7 октября президент России Владимир Путин отмечает 67-летие. Во время акции бывшие политзаключенные "свидетельствовали в импровизированном" Гаагском суде ".