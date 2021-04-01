Появятся ли в Украине частные армии - в ВР зарегистрировали законопроект

Парламент пока не готов поддержать законопроект. Фото: pinterest.com

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о легализации деятельности частных военных компаний.

Однако общество может быть не готово к реализации проекта, рассказала заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В плане законопроектных работ на текущий созыв Верховной Рады такой законопроект есть, он зарегистрирован. Но готово ли к этому общество? Да и реализация этой идеи тоже под большим вопросом", - говорит она.

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Парламент не готов поддержать законопроект, регулирующий оборот короткоствольного оружия и предлагает более либеральные подходы к использованию ее населением. Поэтому возникают сомнения по легализации и готовности ВР поддержать ПВК.

"Поэтому, думаю, в ближайшее время закон о ПВК мы не примем", - добавила Безуглая.

24 марта СБУ сообщила, что разоблачила частную военную компанию. Ее возможными организаторами считают бывшего командира батальона "Донбасс", бывшего народного депутата Семена Семенченко и Евгения Шевченко, известного как "внештатный агент НАБУ".