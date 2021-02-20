Появились первые фото мобильного госпиталя на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области разворачивают мобильный госпиталь.

Он будет функционировать на территории Богородчанской центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс служба МВД.

"Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации на Прикарпатье ДСНС разворачивает мобильный госпиталь для больных коронавирусом.

Госпиталь состоит из нескольких модулей и имеет 120 койко-мест, укомплектованный необходимым медицинским оборудованием.

Силы МВД в регионе работают в усиленном режиме", - отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях из-за роста количества новых больных коронавирусом на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного харчування.Також на Прикарпатье разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области.