Появились первые Covid-сертификаты в приложении "Дія"

Сертификаты Covid уже доступны в электронном виде. Фото: Facebook Алексей Выскуб

В приложении "Дія" появились первые паспорта о вакцинации от коронавируса. Главным вызовом по итогам первых дней бета-тестирования стало качество данных о вакцинации.

Над проектом работали команды Минцифры, МЗ, НСЗУ, МИД, Евроделегации, международных партнеров, пишет в Facebook заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуба.

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"Цифровые Covid-сертификаты уже доступны первым пользователям "Дія". На выходных завершили первый этап сверхсложного проекта", - сообщил чиновник.

Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных. В июле планируют запустить ПЦР-тестирование и для тех, кто переболел.

"Введено два вида сертификата: международный для путешествий и внутренний для использования внутри страны, например, посещение массовых мероприятий", - добавил Вискуба.

Covid-паспорта же разрабатываются по образцу Digital green certificate ЕС и Smart vaccination certificate ВОЗ. Такие документы будут содержать информацию не только о вакцинации, но и о негативных результатах ПЦР-тестов, а также о выздоровлении после коронавирусной инфекции. Будут выдаваться как в электронной, так и бумажной формах, содержать QR-код. В бумажной форме их можно будет получить так же, как и свидетельство о вакцинации - обратившись в учреждения здравоохранения. А в электронной - через приложение "Дія".