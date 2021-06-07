Свидетельство о вакцинации и Covid-паспорт - в чем разница

Свидетельство можно получить только в бумажном формате. Фото: Reuters

Гражданам, которые завершили вакцинацию против Covid-19, будут выдавать свидетельство - документ о сделанных прививках, который отвечает международным медико-санитарным нормам.

При этом свидетельства о вакцинации - это не Covid-паспорта, которые разрабатывают в Украине и за рубежом, сообщили в пресс-службе Минздрава. Covid-паспорт или зеленый сертификат пока только разрабатывается в Украине с учетом требований ЕС и ВОЗ. Планируется к запуску с 1 июля.

Международное свидетельство о вакцинации уже утверждено, его можно получить, завершив цикл Covid-иммунизации. Оно выдается только в бумажном формате и используется для пересечения границ тех стран, которые его признают.

Covid-паспорта же разрабатываются по образцу Digital green certificate ЕС и Smart vaccination certificate ВОЗ. Такие документы будут содержать информацию не только о вакцинации, но и о негативных результатах ПЦР-тестов, а также о выздоровлении после коронавирусной инфекции. Будут выдаваться как в электронной, так и бумажной формах, содержать QR-код. В бумажной форме их можно будет получить так же, как и свидетельство о вакцинации - обратившись в учреждения здравоохранения. А в электронной - через приложение "Дія".

Планируют разработать две версии Covid-паспорта: внутренний - для пользования внутри страны, и внешний - для выезда за границу.

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С 1 июня в ряде стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса, которые упрощают путешествия по территории ЕС. Украина и Евросоюз достигли согласия относительно возможного взаимного признания паспортов вакцинации. Бумажное свидетельство о вакцинации можно получить сразу после прививки второй дозой вакцины. Или же в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача. По запросу заведение должно напечатать и оформить свидетельство согласно международным требованиям.