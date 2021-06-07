Свидетельство о вакцинации и Covid-паспорт - в чем разница

 
Ексклюзивы
1/5
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1053
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 693
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 630
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
Под резиденцию Лукашенко привезли тачку с навозом
1 Просмотров: 23788
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Что не так с приговором Тарасову: адвокат дал разъяснения
Просмотров: 639
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Хотел закрытый процесс и просился домой: новые подробности в деле "мачо-садиста"
Просмотров: 963
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Висел под семиметровым каскадом воды: очевидец о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 1296
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 558
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Почему сейчас нельзя повышать минимальную зарплату
Просмотров: 738
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Смертельная экскурсия на водопад: адвокат рассказал, кто и почему должен ответить
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
22
8
9
3
3
&quot;Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти&quot; - о чем говорят в очередях на вакцинацию
"Бабе в селе весь город вскопаю. Год не был, боялся заразу привезти" - о чем говорят в очередях на вакцинацию
Прах посла передали Украине
Прах посла передали Украине
Красное &quot;море&quot; раскинулось на Закарпатье: впечатляющие фото
Красное "море" раскинулось на Закарпатье: впечатляющие фото
С небес поздравляю вас - Кличко поздравил журналистов, прыгая с самолета
С небес поздравляю вас - Кличко поздравил журналистов, прыгая с самолета
&quot;Венерин башмачок&quot;: под Киевом расцвела уникальная орхидея
"Венерин башмачок": под Киевом расцвела уникальная орхидея
Видео
Все видео
Кому молиться об удачном замужестве, беременности и согласии в семье
Кому молиться об удачном замужестве, беременности и согласии в семье
Россияне ринулись вплавь, чтобы попасть в демократическое государство
Россияне ринулись вплавь, чтобы попасть в демократическое государство
Наталья Ворожбит для съемок "Кайдашей" сама выбирала корову
Наталья Ворожбит для съемок "Кайдашей" сама выбирала корову
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
Масштабная спецоперация ГБР: разоблачили безвозмездную передачу газораспределительных систем
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
"Мы для вас люди или кто" - возмущенная актриса эмоционально обратилась к Укрзализныце
Интервью
1/5
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 558
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 648
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 360
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 909
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
Просмотров: 36
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
понедельник, 07 июня 2021 16:55

Свидетельство о вакцинации и Covid-паспорт - в чем разница

  Комментировать
Свидетельство о вакцинации и Covid-паспорт - в чем разница
Свидетельство можно получить только в бумажном формате. Фото: Reuters

Гражданам, которые завершили вакцинацию против Covid-19, будут выдавать свидетельство - документ о сделанных прививках, который отвечает международным медико-санитарным нормам.

При этом свидетельства о вакцинации - это не Covid-паспорта, которые разрабатывают в Украине и за рубежом, сообщили в пресс-службе Минздрава. Covid-паспорт или зеленый сертификат пока только разрабатывается в Украине с учетом требований ЕС и ВОЗ. Планируется к запуску с 1 июля.

Международное свидетельство о вакцинации уже утверждено, его можно получить, завершив цикл Covid-иммунизации. Оно выдается только в бумажном формате и используется для пересечения границ тех стран, которые его признают.

Covid-паспорта же разрабатываются по образцу Digital green certificate ЕС и Smart vaccination certificate ВОЗ. Такие документы будут содержать информацию не только о вакцинации, но и о негативных результатах ПЦР-тестов, а также о выздоровлении после коронавирусной инфекции. Будут выдаваться как в электронной, так и бумажной формах, содержать QR-код. В бумажной форме их можно будет получить так же, как и свидетельство о вакцинации - обратившись в учреждения здравоохранения. А в электронной - через приложение "Дія".

Планируют разработать две версии Covid-паспорта: внутренний - для пользования внутри страны, и внешний - для выезда за границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине вакцинировали рекордное количество людей

С 1 июня в ряде стран ЕС начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса, которые упрощают путешествия по территории ЕС. Украина и Евросоюз достигли согласия относительно возможного взаимного признания паспортов вакцинации.

Бумажное свидетельство о вакцинации можно получить сразу после прививки второй дозой вакцины. Или же в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача. По запросу заведение должно напечатать и оформить свидетельство согласно международным требованиям.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Свидетельство о вакцинации и Covid-паспорт - в чем разница». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июня

В Донецк приехал поезд "Интерсити" из Киева

К Порошенко на торжества приехали Байден и Лукашенко

Самое читаемое
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
9
 18 Просмотров: 14202
Россия требует запретить форму сборной Украины
Россия требует запретить форму сборной Украины Просмотров: 8379
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
В шляпах и по колено в воде - как купались в море 120 лет назад
20
 Просмотров: 7488
Когда людям больше хочется секса
Когда людям больше хочется секса Просмотров: 3933
Кличко объяснил, почему продолжает покупать автобусы в Лукашенко
Кличко объяснил, почему продолжает покупать автобусы в Лукашенко Просмотров: 3213
Общество
В Украине за неделю привили рекордное количество людей
В Украине за неделю привили рекордное количество людей Просмотров: 99
Санкции против Медведчука обвалили рейтинг ОПЗЖ
Санкции против Медведчука обвалили рейтинг ОПЗЖ Просмотров: 657
Как вернуть высокую работоспособность - три совета астролога
Как вернуть высокую работоспособность - три совета астролога
 Просмотров: 180
Народный депутат впервые стала матерью
Народный депутат впервые стала матерью Просмотров: 423
"Огненное кольцо" солнечного затмения: где и как наблюдать
"Огненное кольцо" солнечного затмения: где и как наблюдать Просмотров: 288
Больше всего комментируют
25
"Закон об олигархах" принимается против Порошенко - Геращенко
18
Зеленский с Ермаком возил на шашлык бывших ведущих каналов Медведчука
3
"Сотрудничать с воплощением зла" - посоветовали, как строить отношения с Беларусью
3
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
2
Украинские черешни стали самыми дорогими в мире
Голосов: 56407
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть