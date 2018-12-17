Появились интересные подробности о митрополите Епифании

Митрополита Епифания назначили предстоятелем единой Православной церкви Украины. Фото: kpba.edu.ua

Новоизбранный предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в течение четырех лет помогает украинским политзаключенным Олегу Сенцову и Владимиру Балуху и их семьям.

Об этом рассказал епископ Симферопольский и Крымский Климент в эфире телеканала "Эспрессо".

"Есть еще одна закрытая страница из жизни митрополита Епифания. В течение всего этого времени - четырех лет порабощения Крыма, заключения наших ребят - владыка Епифаний, не афишируя, помогал семьям и Володи Балуха, и то, что я смог съездить к Олегу Сенцову. Это помощь, которую он оказал.

Мы об этом не говорили, но сегодня я об этом могу сказать. Потому что когда человек делает добрые дела, он не кричит о них. О добрых делах говорят его поступки. Владыка Епифаний - очень смиренный человек", - рассказал он.

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15 декабря Объединительный собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Православной церкви Украины. После избрания Епифаний призвал архиереев и верующих присоединиться к новосозданной церкви.