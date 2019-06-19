Появилась реакция МИД РФ на обвинения относительно малайзийского "Боинга"

В России опровергли обвинения совместной следственной группы относительно MH17. Фото: 112.ua

В российском МИД назвали голословными обвинения совместной следственной группы о причастности российских военных к катастрофе малайзийского "Боинга".

"Заявления, озвученные совместной следственной группой в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Boeing МН17, не могут вызвать ничего, кроме жалости. В очередной раз в адрес российской стороны выдвигаются абсолютно голословные обвинения, направленные на дискредитацию РФ в глазах международной общественности", - говорится в заявлении МИД РФ, которое распространили в среду, 19 июня.

В России убеждены, что совместной следственной группой не было отмечено ни одного конкретного доказательства вины российских военнослужащих.

В ведомстве отметили, что Россия "будет и в дальнейшем способствовать следствию для того, чтобы была установлена ​​истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники события понесли справедливое наказание". В то же время в МИД отметили, что у них возникают вопросы относительно качества работы следственной группы.

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Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение подозреваемым в причастности к крушения пассажирского Boing в июле 2014-го на Донбассе. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.