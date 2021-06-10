Повстанец, что пережил двух сыновей, и Золушка с 1970-х: кто умер на этой неделе

На этой неделе в Тбилиси не стало грузинского режиссера Резо Гарбриадзе. Скончался на 85-м году. Причину смерти не сообщается.

Резо Габриадзе родился в Кутаиси. Окончил факультет журналистики Тбилисского университета и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. 1981 основал Тбилисский театр кукол. Работал режиссером в театрах Швейцарии и Франции.

Написал сценарии к более 35 фильмов. Самые известные: "Мимино", "Кин-дза-дза", "Необычная выставка", "Паспорт".

Также занимался живописью и скульптурой. Показывал свои работы на выставках в разных странах.

Был в браке. С женой воспитал сына Ливана и дочь Анну.

Автор: kino-teatr.ru Резо Гарбриадзе написал сценарии к более 35 фильмов. Самые известные: "Мимино", "Кин-дза-дза", "Необычная выставка", "Паспорт"

В селе Ясногородка под Киевом умер член Организации украинских националистов 92-летний Орест Васкул.

Родился в селе Серафинцы Городенковского района Ивано-Франковской области. 1943 стал членом ОУН. Добровольно записался в дивизию "Галичина". Во время боя под Бродами получил контузию и попал в советский плен. Был приговорен к 25 годам лагерей и пяти - лишение гражданских прав. На свободу вышел в июне 1956-го.

Учился в Рижском строительном институте. Его не закончил из-за ареста. В 1984-м его обвинили в антисоветской деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы. Был освобожден досрочно - в 1987-ом.

С 1992 года был председателем Киевского краевого краевого братства ОУН-УПА.

Дважды был женат. Воспитал троих сыновей. Двух похоронил: Любомира в 47 лет убили в Воркуте, Петр умер 30-летним при невыясненных обстоятельствах.

Автор: Facebook Орест Васкул был членом дивизии "Галичина". Во время боя под Бродами получил контузию и попал в советский плен. Был приговорен к 25 годам лагерей и пяти - лишение гражданских прав

В Киеве ушла из жизни правозащитница Крымской правозащитной группы 40-летняя Елена Лысенко. Причиной стали осложнения после ковида.

"Она держалась на четыре дня дольше, чем прогнозировали, потому что привыкла бороться. Но сопутствующие заболевания и истощение последних семи лет не дали ей победить болезнь", - рассказала координатор благотворительного фонда "Восток SOS" Александра Дворецкая.

Елена Лысенко была родом из Керчи. В университете изучала украинский язык и литературу. Возглавляла телекомпанию "Бриз". После аннексии Крыма переехала в Киев. Работала ведущей программы "Киев-Донбасс" на "Общественном радио". Впоследствии присоединилась к "Крымской правозащитной группы".

Автор: Facebook Елена Лысенко была родом из Керчи. После аннексии Крыма переехала в Киев. Работала ведущей программы "Киев-Донбасс" на "Общественном радио"

В Чехии скончалась актриса 68-летняя Либуше Шафранкова. С 2014-го боролась с раком легких.

Либуше Шафранкова родилась в чешском городе Брно. Там окончила театральное училище. Сниматься в кино начала в конце 1960-х. В 1973 году исполнила главную роль в фильме "Три орешка для Золушки". Артистка также снялась в фильмах: "Русалочка", "Принц и вечерняя звезда", "Коля".

Автор: В 1973 году Либуше Шафранкова исполнила главную роль в фильме "Три орешка для Золушки" кадр из фильма

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Последние 20 лет Либуше веле уединенный образ жизни. Не любила давать интервью и всячески оберегали свою семью от прессы. С мужем воспитали сына Йозефа Абрахама. Он - продюсер.

На 81-м году из-за коронавируса не стало украинского актера Валерия Шептекита. Был Народным артистом Украины, работал в Молодом театре в Киеве. За 40 лет на сцене сыграл более 120 ролей. Многим украинцам известный по роли друга Александра Меркулова, на имя Леопольд Карлович, в сериале "Папик".