"Без чая не мог" - чем запомнился актер сериала "Папик", который умер от коронавируса

Валерий Шептекита на спектакль настраивался, попивая горячий чай с печеньем. Фото с Facebook-страницы Молодого театра

На 81-м году из-за коронавируса не стало украинского актера Валерия Шептекити.

Был Народным артистом Украины, работал в Молодом театре в Киеве. За 40 лет на сцене сыграл более 120 ролей.

Многим украинцам известный по роли друга Александра Меркулова, на имя Леопольд Карлович, в сериале "Папик". Актер Артем Мартинишин поделился с Gazeta.ua воспоминаниями о коллеге.

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"Мы дружили даже несмотря на то, что был на 50 лет старше меня. Он мне доверял, как и вообще всем молодым людям. Любил нас, говорил, что за нами будущее. Когда мы только пришли после университета, то общался абсолютно на равных. Такое доверие с его стороны имело большое влияние", - рассказывает.

В декабре Валерий Шептекита отпраздновал 80-летний юбилей.

"Любил писать стихи всем на все события, а ему их никто не писал. Я решил, что это надо исправить, и поздравил собственным стихотворением. Положили на музыку из его легендарного спектакля "Кайдаши". Был счастливым, как ребенок. С ним комфортно работать. Умный актер, глубокий человек, знал историю. Могли говорить на любые темы. Интересовался политикой, не был равнодушным к тому, что происходит вокруг. Болел за Украину. Заводился и эти разговоры продолжались часами. Все в этих дискуссиях всегда находились столько времени, сколько он хотел. Молодых актеров, которые заходили в гримёрку, автоматически подключал к разговору. Выходил политически-дискуссионный шум", - говорит Мартинишин.

По его словам, в театре до последнего верили, что Шептекита выздоровеет от коронавируса, был боевой.

"Его жизнью был театр, он приходил туда за 3 часа до представления, а шел через 2 часа после него. Сидел, пил чай и ел печенье, всех нас угощал. Делал это так вкусно, что я тоже просил, хотя не люблю печенье. Если чайник в гримёрке ломался, то это была огромная проблема для представления. Он без чая не мог на него настроиться".

Голливудский актер, продюсер и режиссер Норман Ллойд умер 11 мая. Его считали старейшим актером в мире. Он ушел из жизни в возрасте 106 лет. За 80-летнюю карьеру Ллойд снимался в фильмах Чарли Чаплина и Альфреда Хичкока. Последнюю роль исполнил в комедии "Девушка без комплексов" 2015 года.