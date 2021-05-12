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среда, 12 мая 2021 12:26

Умер старейший голливудский актер

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Умер старейший голливудский актер
Норман Ллойд умер в возрасте 106 лет. Фото: variety

Голливудский актер, продюсер и режиссер Норман Ллойд умер 11 мая.

Об этом говорится в издании Variety.

Его считали старейшим актером в мире. Он ушел из жизни в возрасте 106 лет.

За свою 80-летнюю карьеру Ллойд снимался в фильмах Чарли Чаплина и Альфреда Хичкока. Последнюю роль исполнил в комедии "Девушка без комплексов" 2015 года.

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Актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Причина смерти не уточняется.

Ллойд 75 лет был женат на бродвейской актрисе Пегги Крэйвен. Их брак был одним из самых продолжительных в Голливуде. Однако в 2011-м году его жена ушла из жизни в возрасте 98 лет.

Ллойд снялся в более 60 фильмах и телевизионных шоу.

Британская актриса театра, кино и ТВ Хелен Мак-Крори - Нарцисса Малфой из саги о Гарри Поттере - умерла на 53-м году.

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