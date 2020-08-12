"Повеяло сентябрем" - какой погоды ждать до конца недели

До конца недели в Украине будет прохладно. Фото: pixabay.com

Почти по всей Украине в четверг, 13 августа, будет прохладно. Температура воздуха опустится до +23°С.

"В Украина зашла свежая воздушная масса северного происхождения. Такая нежаркая погода продлится всю неделю. Ветер северного и северо-западного направлений. Повеяло хоть еще и далеким, но сентябрем", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На юге и юго-востоке завтра температура воздуха будет держаться в пределах +25...28°С. На севере будет +19...23°С. На остальной территории в течение дня – +23...27°С.

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Дожди в четверг наиболее вероятны в северной части Украины, преимущественно незначительные и локальные. В большинстве областей сухо.

В Киевев четверг будет свежо. Ночью – +12, днем – ​​+20...22°С. Осадки вероятны днем ​​в некоторых районах столицы.

Начало августа встретит умеренным теплом. Примерно в середине месяца возможны небольшие кратковременные дожди. Однако они не повлияют на высокую температуру, которая и дальше продолжит расти. Только в третьей декаде температура начнет понемногу опускаться. Ночи станут холоднее. Но лето в августе не закончится.