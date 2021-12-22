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среда, 22 декабря 2021 05:05

Потребление антибиотиков начнут контролировать

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Потребление антибиотиков начнут контролировать
Потребление антибиотиков возьмут на учет и 1 января. Фото: gaysin-rda.gov.ua

В больницах начнут отслеживать потребление антибиотиков. Это будут делать для того, чтобы предотвратить чрезмерное и нерациональное использование препаратов.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"С 1 января 2022 года учреждения здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь, приступят к ведению учета общего потребления антимикробных препаратов из групп наблюдения и резерва в течение года", - говорится в сообщении.

Мониторингу подлежат антибиотики группы наблюдения - лекарственные средства, которые широко используются для лечения бактериальных инфекций в качестве первой и второй линии терапии.

Чрезмерное и нерациональное использование этих препаратов приводит к развитию антибиотикорезистентности и заставляет врачей назначать антибиотики из группы резерва.

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Антибиотики группы резерва - это лекарственные средства "последней надежды", которые используют для лечения крайне тяжелых бактериальных инфекций, когда другие препараты потерпели неудачу. Они дороже, а также более токсичны, чем средства первой линии терапии.

При чрезмерном использовании антибиотиков существует риск вообще упустить возможность лечения бактериальных инфекций, отмечают в Центре общественного здоровья.

В Украине с 1 апреля 2022 года антибиотики будут отпускаться исключительно по электронному рецепту.

"...С первого апреля следующего года вводим отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту. И дальше до конца года мы планируем расширить, чтобы все рецептурные лекарственные средства в Украине отпускались исключительно по электронному рецепту", сказал первый заместитель Министра здравоохранения Украины Александр Комарида.

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