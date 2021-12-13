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понедельник, 13 декабря 2021 22:52

Антибиотики в Украине будут продавать исключительно по рецепту

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Антибиотики в Украине будут продавать исключительно по рецепту
Минздрав вводит отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту. Фото: depositphotos Syda Productions

В Украине с 1 апреля 2022 года антибиотики будут отпускаться исключительно по электронному рецепту.

Об этом в Гааге сообщил первый заместитель Министра здравоохранения Украины Александр Комарида в интервью Укринформу.

"...С первого апреля следующего года вводим отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту. И дальше до конца года мы планируем расширить, чтобы все рецептурные лекарственные средства в Украине отпускались исключительно по электронному рецепту.

Мы полностью уходим от бумажных рецептов и переходим исключительно на электронные, которые у нас показали себя очень хорошо в рамках программы реимбурсации "Доступные лекарства"... Мы хотим установить действенные механизмы контроля за отпуском собственно рецептурных лекарственных средств и начинаем, конечно, с антибиотиков борьбы с антибиотикорезистентностью", - заявил чиновник.

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Он также отметил, что в Украине сейчас развивается фармацевтическое страхование.

"Это страхование на лекарственные средства: то есть ты платишь определенную сумму ежемесячных взносов и имеешь на достаточно большую сумму покрытия стоимости лекарственных средств, потому что у нас много средств пациенты тратят именно на лекарственные препараты", - пояснил Комарида.

В прошлом году в Минздраве заявляли, что хотят контролировать законность выписки рецептов и продажу лекарств в аптеках. Сначала речь шла об инсулине, препаратах для иммуносупрессии и наркосодержащих препаратах.

"Следующим шагом будут антибиотики, которые будут продавать исключительно по электронному рецепту", - сообщали в ведомстве.

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