Потратила на пластику $26 тыс: американка стала похожей на Памелу Андерсон

Первую операцию по увеличению груди Джиа Готэм из Нью-Йорка сделала в 18 лет. С 1995-го более 10 раз ложилась под нож пластических хирургов. На операции потратила $26 тыс.

"С юности я хотела быть похожей на актрису Памелу Андерсон. Когда достигла совершеннолетия, сделала себе первую пластическую операцию. С тех пор увеличила себе губы, уменьшила подбородок, разделили язык на 2 части и сделала 3 операции по увеличению груди", - рассказала Джиа, передает Daily Star.

Автор: Instagram Американка Джиа Готем делает пластические операции последние 23 года. Потратила на них тыс.

"Пластика - это лишь изменения внешности, которые позволяют выглядеть так, как вы себя чувствуете", - добавила она.

Женщина работает моделью и занимается косплеем.

Автор: Instagram Американка Джиа Готем делает пластические операции последние 23 года. Потратила на них тыс.

"Внешность помогает мне перевоплощаться в супергероев. Они, как правило, имеют резкие пропорции, поэтому мне легко это удается", - сказала Джиа Готэм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина с двумя носами после операции стала красавицей

Она замужем, имеет двоих детей. После вторых родов похудела на 60 кг. Сейчас собирает деньги на очередную пластическую операцию.

Троих китаянок, которые сделали пластические операции, сняли с авиарейса в аэропорту Южной Кореи. Лица "туристок" были настолько опухшимы, что их не узнали по фотографиям в паспортах.