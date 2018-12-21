Потепление, мокрый снег и гололед: какие сюрпризы принесет погода на затяжные выходные

В Украину идет потепление. Ожидаются температурные качели, мокрый снег, гололед, местами - порывы ветра. Фото - Корупция.Инфо

В Украине в пятницу, 21 декабря, ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде снега.

На дорогах гололедица. Днем температура поднимется до 2° тепла, сообщили в Укргидрометцентре.

"21 декабря облачно. Небольшие осадки преимущественно в виде снега, местами слабый гололед, лишь в южной части и Приазовье без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и крайнего востока, местами гололедица", - говорится в сообщении.

Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла. В Крыму ночью около 0°, днем ​​2-7° тепла.

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22-23 декабря сохранится облачная погода. 22 декабря ночью мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем ​​дождь. Лишь в южных областях без существенных осадков. 23 декабря дождь, в западных и северных областях с переходом в мокрый снег. Днем на юге страны без существенных осадков.

На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В западных областях, Крыму и Приазовье, 23 декабря и в южной и восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 22 декабря 1-6° мороза, 23 декабря от 3° тепла до 2° мороза. Днем в Украине 0-5° тепла, в южной части 3-8° тепла.

В Крыму небольшой дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем ​​5-10°.

24-25 декабря ожидается небольшой, днем ​​24 декабря во Карпатском регионе умеренный снег, на Закарпатье и юге с дождем. Ночью 24 декабря в южных и большинстве центральных областей, 25 декабря в Украине, кроме запада и юга, без существенных осадков.

Температура ночью и днем ​​0-5 ° мороза, ночью 25 декабря 4-9 ° мороза. В южной части и на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем ​​от 2° мороза до 4° тепла.

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В Киеве и Киевской области 21 декабря облачно. Небольшие осадки преимущественно в виде снега, местами слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью в столице 3-5° мороза, днем ​​около 0°. По области ночью 2-7° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла.

22-23 декабря в Киеве сохранится облачная погода. 22 декабря ночью мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем ​​дождь. 23 декабря дождь с переходом в мокрый снег.

На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 22 декабря 1-6° мороза, 23 декабря от 3° тепла до 2° мороза; днем 0-5° тепла.

В течение 24-25 декабря в Киеве, по прогнозам синоптиков, небольшой снег, лишь ночью 25 декабря без существенных осадков. Температура ночью и днем ​​0-5° мороза, ночью 25 декабря 4-9° мороза.

Зима 2018-2019 в Украине будет нестандартной. Прогнозируют много теплых дней. Похолодание придет в конце декабря. Такие же погодные "качели" ожидаются перед Рождеством и Старым Новым годом. И только после этого начнется настоящая зима с трескучими морозами и снегопадами. Ожидается, что снег с перерывами будет идти до 10-12 февраля, выпадет в среднем более 50 см снега.