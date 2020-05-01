Поставили условия для стран, которые хотят привлечь украинских рабочих

Вадим Пристайко: Основная задача - обеспечить украинцам организованный трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность. Фото: reuters

Страны, которые хотят, чтобы украинцы работали на их сезонных работах, должны обеспечить им трансфер и медицинскую безопасность.

Об этом сообщил в Twitter вицепремьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко. Он ведет переговоры с иностранными государствами, которые принимают на работу украинских трудовых мигрантов.

"По телефону координируемся с чиновниками стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников. Основная задача - обеспечить им организованный трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность", - написал Пристайко.

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С 12 марта Кабмин ввел в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас карантин продлен до 11 мая включительно. Часть украинских заробитчан потеряли или ограничили работу из-за коронавируса в других странах.