Последние дни "бабьего лета": синоптик рассказала, когда ждать первого снега

23 октября погода в Украине будет неизменно теплой и солнечной.
Дневная температура воздуха не опустится ниже 18 градусов, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.
"В Одесской области прогнозируют +19 ... + 21 градусов. На Западе страны - +19 ... + 21, на Востоке - 19-21 выше нуля. Ночью в Украине будет холоднее - +6 ... + 8 градусов. Осадков не будет. Ветер юго-западный 3-8 м / с", - говорится в сообщении.
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В Киеве синоптики обещают днем 19-21 градусов тепла. В темное время суток столбики термометров покажут +8 ... + 10 градусов.
Однако, по предварительным прогнозам, уже с 28-го октября ожидается ощутимое похолодание, говорит синоптик Наталья Диденко. А 30-31 октября даже возможен мокрый снег.
Зимой Украине ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветры с территории Сибири.
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