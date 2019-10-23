Последние дни "бабьего лета": синоптик рассказала, когда ждать первого снега

23 октября погода в Украине будет неизменно теплой и солнечной. А уже через 5 дней придет ощутимое похолодание. Фото - facebook.com/pgdcherkasy

23 октября погода в Украине будет неизменно теплой и солнечной.

Дневная температура воздуха не опустится ниже 18 градусов, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

"В Одесской области прогнозируют +19 ... + 21 градусов. На Западе страны - +19 ... + 21, на Востоке - 19-21 выше нуля. Ночью в Украине будет холоднее - +6 ... + 8 градусов. Осадков не будет. Ветер юго-западный 3-8 м / с", - говорится в сообщении.

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В Киеве синоптики обещают днем ​​19-21 градусов тепла. В темное время суток столбики термометров покажут +8 ... + 10 градусов.

Однако, по предварительным прогнозам, уже с 28-го октября ожидается ощутимое похолодание, говорит синоптик Наталья Диденко. А 30-31 октября даже возможен мокрый снег.

Зимой Украине ожидают рекордные за последние 30 лет морозы. Холод принесут ветры с территории Сибири.