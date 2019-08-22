После проверки столичных маршруток разорвали соглашения с 16 перевозчиками

В Киеве проверили работу маршруток Фото: 0352.ua

Специалисты Службы перевозок по результатам проверок составили 46 актов и разорвали 16 договоров с перевозчиками на городских автобусных маршрутах. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает "Укринформ".

В период с 2018-го и первое полугодие 2019 проведено 364 очередные и 42 внеочередные проверки на предмет соблюдения перевозчиками условий договоров.

"Наиболее распространенными нарушениями условий договоров перевозчиками, за которые Департамент транспортной инфраструктуры может расторгнуть договор или вынести предупреждение, являются: невыполнение инвестиционных обязательств перевозчиком, работа на маршруте автобусов худших, чем те, которые подавались на конкурс, самовольное изменение количества подвижного состава на маршруте, самовольное изменение схемы движения ", - сообщили в Департаменте.

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Ранее сообщалось, что в Днипре отказались от маломерных маршруток. Вместо них горожан будут перевозить комфортабельные автобусы 1 класса с кондиционерами.