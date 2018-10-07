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воскресенье, 07 октября 2018 17:06

После предоставления томоса исчезнут УПЦ КП и УПЦ МП

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После предоставления томоса исчезнут УПЦ КП и УПЦ МП

После предоставления томоса и созданиа поместной церкви таких названий, как Украинская православная церковь Киевского патриархата или УПЦ Московского патриархата не будет. Объединенная религиозная структура будет называться "Украинская православная церковь". Об этом рассказал директор департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш в интервью сайту "Главком".

"К Украинской православной церкви войдет большинство представителей духовенства всех православных конфессий, - говорит чиновник. - Сейчас они находятся в ожидании. Заняли наблюдательную позицию. Думаю, что также половина или больше структур УПЦ Московского патриархата сразу или в ближайшей перспективе тоже придут к Украинской православной церкви. Серьезных конфликтов нигде не должно возникнуть. Конечно, при условии соблюдения законодательства, гарантирующего всем право свободного выбора ".

Статус Московского патриархата в Украине тоже изменится. Этот патриархат или станет экзархатом - отдельной административно-территориальной единицей, зарубежной по отношению к основной церкви, - или переформатируется на отдельную митрополию Русской церкви в Украине.

"В любом случае верующие наконец смогут четко понять, к кому они принадлежат", - говорит Юраш.

Службе безопасности Украины известно о двух направлениях дестабилизации ситуации в Украине со стороны России. Одним из них является разжигание межконфессиональной розни путем инспирации захвата культовых сооружений якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирировать силовые противостояния и массовые акции протеста с участием верующих.

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Дата
07
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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