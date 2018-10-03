Томос стал ударом Путину ниже пояса. Фото: УНИАН.

Для президента России Путина предоставления Томосу об автокефалии украинской церкви является "ударом ниже пояса".

Путин очень сильно находится под влиянием православных старцев. И это влияние усиливается, не ослабевает, рассказал российский экономист и экс-советник Путина Андрей Илларионов.

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"Конечно, - это удар ниже пояса, прямо скажем. И поскольку этот вопрос конфессиональный, он формально не может реагировать ... то есть он, конечно, может и, я уверен, отреагирует ... но пока пущены в ход слабые силы или, скажем, авангард в лице патриарха Кирилла Гундяева. Поэтому, собственно говоря, Русская православная церковь Московского патриархата выпускает такие истерические заявления по поводу еще даже не Томосу, а назначение представителей патриарха Варфоломея в Украину ... ", - рассказал Илларионов.

Он также добавил, что независимость Украинской православной церкви - это "ужасно" больно для Путина, передает УНИАН.

Томос - указ Вселенского Патриарха о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви - получит новый глава УПЦ. Его выберут на Объединительном соборе.