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пятница, 19 февраля 2021 15:48

После потепления вернутся морозы - синоптик

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После потепления вернутся морозы - синоптик
Морозы снова придут в Украину после непродолжительного потепления. Фото: pixabay

В Украину идет потепление, после которого морозы должны вернуться снова.

Тепло будет продолжаться всего несколько дней, рассказал глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"Мы ждем в течение ближайших 3, даже 4 дней повышение температуры, причем существенное, а затем небольшое снижение, которое будет продолжаться таким образом, что ночные температуры составят от 5 до 10 градусов мороза, а дневные - от 0 до 5 градусов мороза" , - отметил он.

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По словам специалиста, метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура воздуха превышает 0°C. За последние годы метеорологическая весна начинается раньше.

"Если в среднем еще 30 лет назад температура воздуха через 0 градусов даже на севере Украины переходила в середине марта, то сейчас она может перейти раньше", - пояснил он.

В Украине будет оттепель уже после 20 февраля. Именно в это время нашу территорию охватит теплый воздух с Атлантики. Вместе с тем температурные качели будут к Пасхе.

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