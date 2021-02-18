Когда украинцам ждать оттепели - синоптик назвала дату

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 1287
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1242
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2 Просмотров: 3168
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 207
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 747
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1107
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 1026
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 198
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 414
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Как связаны арабский визит Зеленского, самолет Козака и выступление Кравчука в эфире пропагандистов
Просмотров: 1620
Фото
Все фото
7
6
12
6
6
&quot;Предыдущие владельцы забрали встроенную кухню&quot; - украинка об особенностях покупки жилья в Польше
"Предыдущие владельцы забрали встроенную кухню" - украинка об особенностях покупки жилья в Польше
&quot;За каждый поход в суд нужно платить&quot; – украинка о разводе в Израиле
"За каждый поход в суд нужно платить" – украинка о разводе в Израиле
Замерз самый большой водопад Украины - фантастические фото
Замерз самый большой водопад Украины - фантастические фото
День кошек в Европе: показали популярнейших пушистиков
День кошек в Европе: показали популярнейших пушистиков
Военные ВСУ и НАТО поднялись на Говерлу - мощные фото
Военные ВСУ и НАТО поднялись на Говерлу - мощные фото
Видео
Все видео
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Бегуны без обуви рассекают снежными сугробами
Бегуны без обуви рассекают снежными сугробами
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
Интервью
1/5
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 207
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 1242
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 207
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 837
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 621
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 февраля 2021
2 Просмотров: 531
Привид
Виходжу з дітьми на прогулянку. Радіємо сонцю і снігу. Та раптом легкість буття переривають слова сусідки баби Тоні. – А ти знаєш, що у ...
четверг, 18 февраля 2021 10:32

Когда украинцам ждать оттепели - синоптик назвала дату

  Комментировать
Когда украинцам ждать оттепели - синоптик назвала дату
Оттепель прогнозируют с 20 февраля. Фото: pixabay

В Украине будет оттепель уже после 20 февраля.

Именно в это время нашу территорию охватит теплый воздух с Атлантики, заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Вместе с тем она предупредила, что температурные качели будут к Пасхе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Балтийское море сковал лед впервые за 25 лет

Синоптик утверждает, что активно тепло придет к нам из западной Европы, чем и постепенно ослабит мороз и повысит температуру до 0 и выше.

"Уже до 25 февраля температура по всей стране не будет опускаться ниже 3 градусов тепла. А на Закарпатье и на юге и того выше - не менее 10 с плюсом", - сказала Голеня.

Также она предупредила, что не следует ждать ранней весны.

В ночь на 17 февраля образовалась уникальная погодная картина над востоком Черкасской области. Источник восточного холода соединился с охладительным действием западного антициклона на фоне безоблачной и безветренной погоды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Когда украинцам ждать оттепели - синоптик назвала дату». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
февраля

Родился основатель мощного автомобильного концерна

Открыли новую планету

Микеланджело завещал похоронить себя в городе детства

Начался самый трагичный этап Революции достоинства - что нужно знать об адском противостоянии

Самое читаемое
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 67645
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 19656
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 11538
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ Просмотров: 9090
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы
12-летний ребенок застрелил преступника, который ворвался в дом его бабы Просмотров: 7317
Общество
Укрзализныця добавила 8 поездов на первые весенние выходные: направления и время движения
Укрзализныця добавила 8 поездов на первые весенние выходные: направления и время движения
Билеты на поезд будут дорожать ежемесячно
Билеты на поезд будут дорожать ежемесячно Просмотров: 27
Смертельные онлайн-игры: как уберечь от них ребенка
Смертельные онлайн-игры: как уберечь от них ребенка Просмотров: 108
Города проседают под собственной тяжестью. Чем это опасно
Города проседают под собственной тяжестью. Чем это опасно Просмотров: 405
Коронавирус пошел вверх: названы области с наихудшей ситуацией
Коронавирус пошел вверх: названы области с наихудшей ситуацией Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
2
Привид
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2
В приоритете - женщины и люди с инвалидностью. Ищут космонавтов для полетов на Луну и Марс
1
Заблокированный телеканал Медведчука судится с Зеленским
Голосов: 55225
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть