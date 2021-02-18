Когда украинцам ждать оттепели - синоптик назвала дату

Оттепель прогнозируют с 20 февраля. Фото: pixabay

В Украине будет оттепель уже после 20 февраля.

Именно в это время нашу территорию охватит теплый воздух с Атлантики, заявила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Вместе с тем она предупредила, что температурные качели будут к Пасхе.

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Синоптик утверждает, что активно тепло придет к нам из западной Европы, чем и постепенно ослабит мороз и повысит температуру до 0 и выше.

"Уже до 25 февраля температура по всей стране не будет опускаться ниже 3 градусов тепла. А на Закарпатье и на юге и того выше - не менее 10 с плюсом", - сказала Голеня.

Также она предупредила, что не следует ждать ранней весны.

В ночь на 17 февраля образовалась уникальная погодная картина над востоком Черкасской области. Источник восточного холода соединился с охладительным действием западного антициклона на фоне безоблачной и безветренной погоды.