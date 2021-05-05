После пасхальных выходных одна из областей оказалась на пороге "красной" зоны

В Минздраве обновили данные по ситуации в регионах с коронавирусом.

Черкасская область может попасть в "красную" зону, сообщается в Telegram-канале "Коронавирус в регионах".

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Отмечается, что в области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования.

А процент эпидпорога составляет 146,1% (целевой показатель - 100%).

Автор: t.me/stat_regions На границе «красной» зоны карантина оказалась Черкасская область

За последние сутки в Украине обнаружили 2576 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.