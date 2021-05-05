После пасхальных выходных одна из областей оказалась на пороге "красной" зоны

В Минздраве обновили данные по ситуации в регионах с коронавирусом.
Черкасская область может попасть в "красную" зону, сообщается в Telegram-канале "Коронавирус в регионах".
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Отмечается, что в области превышен показатель по выявлению случаев инфицирования.
А процент эпидпорога составляет 146,1% (целевой показатель - 100%).
За последние сутки в Украине обнаружили 2576 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в в Харьковской (405), Донецкой (287), Одесской (216), Днепропетровской (213) и Черкасской (177) областях.
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