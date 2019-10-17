После интервью с Азаровым Нацсовет проверит канал Мураева

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала экс-нардепа Евгения Мураева "Наш".
Канал транслировал программу с участием премьер-министра Януковиче Николая Азарова, сообщает сайт Нацсовета.
"Национальный совет на заседании 17 октября назначил внеплановую проверку ООО "Наша Прага", г. Киев (логотип "Макси-ТВ"), из-за трансляции программы, во время которой распространялись высказывания, имеющие признаки нарушений действующего законодательства", - сообщается на сайте.
В эфире могла звучать информация с призывами к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганде войны.
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По результатам внеплановой выездной проверки Нацсовет примет соответствующее решение.
Премьер-министр Украины 2010-2014-х Николай Азаров, после Революции достоинства покинул Украину и живет в России, расчувствовался на камеру, говоря о Донбассе. Интервью у него взял украинский журналист Дмитрий Гордон.
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