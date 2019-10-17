После интервью с Азаровым Нацсовет проверит канал Мураева

 
Ексклюзивы
1/5
Поюеда: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Поюеда: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1413
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 1656
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 1656
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2232
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2997
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1485
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4590
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2799
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 936
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6201
Фото
Все фото
29
11
5
10
8
&quot;Времена изменились. А враг - нет&quot; - показали артефакты российско-украинской войны
"Времена изменились. А враг - нет" - показали артефакты российско-украинской войны
Оставляют посылки с дорогими телевизорами у квартир - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Кремниевой долине
Оставляют посылки с дорогими телевизорами у квартир - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Кремниевой долине
Не политическая агитка или программа: историк рассказал интересные факты о &quot;Захаре Беркуте&quot;
Не политическая агитка или программа: историк рассказал интересные факты о "Захаре Беркуте"
Курды протестуют против наступления Эрдогана в Сирии
Курды протестуют против наступления Эрдогана в Сирии
Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине
Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине
Видео
Все видео
Во Львове горел трамвай
Во Львове горел трамвай
Под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину
Под Киевом открыли памятник Кузьме Скрябину
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
Премьер Гончарук оторвался под "Сокиру Перуна" на ветеранской вечеринке
Премьер Гончарук оторвался под "Сокиру Перуна" на ветеранской вечеринке
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3861
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7020
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1602
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 855
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
17 октября 2019
Просмотров: 9
Пригода з шершнем
Коли було холодно, наші шершні залягли в гнізді над вікном веранди й запакувалися там на зиму. А ось настали дні теплі, аж шовкові на дотик, і це ...
четверг, 17 октября 2019 16:35

После интервью с Азаровым Нацсовет проверит канал Мураева

  Комментировать
После интервью с Азаровым Нацсовет проверит канал Мураева
В словах Азарова может быть нарушение закона. Фото: "Наш"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет внеплановую проверку телеканала экс-нардепа Евгения Мураева "Наш".

Канал транслировал программу с участием премьер-министра Януковиче Николая Азарова, сообщает сайт Нацсовета.

"Национальный совет на заседании 17 октября назначил внеплановую проверку ООО "Наша Прага", г. Киев (логотип "Макси-ТВ"), из-за трансляции программы, во время которой распространялись высказывания, имеющие признаки нарушений действующего законодательства", - сообщается на сайте.

В эфире могла звучать информация с призывами к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганде войны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Схемы": Богдан сопровождал Азарова в Россию накануне Евромайдана

По результатам внеплановой выездной проверки Нацсовет примет соответствующее решение.

Премьер-министр Украины 2010-2014-х Николай Азаров, после Революции достоинства покинул Украину и живет в России, расчувствовался на камеру, говоря о Донбассе. Интервью у него взял украинский журналист Дмитрий Гордон.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «После интервью с Азаровым Нацсовет проверит канал Мураева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

Украине навязали невыгодный договор

Сердце и внутренности путешественника похоронили на африканской земле

Памяти Драча: "Я весь состою из политики"

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 150360
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
Выбрали лучшую порноактрису - откровенные фото
15
 Просмотров: 41689
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке 2 Просмотров: 20603
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой 1 Просмотров: 18360
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 1 Просмотров: 18333
Общество
"Не ваше дело, что происходит в Украине. А россияне:" Да это же наша земля "- журналистка
"Не ваше дело, что происходит в Украине. А россияне:" Да это же наша земля "- журналистка
В Украине запретят использование пластиковых пакетов
В Украине запретят использование пластиковых пакетов Просмотров: 504
"Есть три сценария завершения войны": самое интересное в журнале "Країна"
"Есть три сценария завершения войны": самое интересное в журнале "Країна"
 Просмотров: 198
В Украину везут мощи святого Папы Иоанна Павла II
В Украину везут мощи святого Папы Иоанна Павла II
 Просмотров: 126
Сестры Михайловы импровизируют джаз на "не девичьих инструментах"
Сестры Михайловы импровизируют джаз на "не девичьих инструментах" Просмотров: 135
Больше всего комментируют
8
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
Против Луценко открыли дело
2
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить занятие на украинском языке
2
Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера"
Голосов: 46229
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua