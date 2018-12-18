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вторник, 18 декабря 2018 15:10

"Пошел на войну за братом": история о близнецах, погибших на Донбассе

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Автор: Повернись живим
  Братья близнецы Максим и Артем Лащенко погибли в один день - 5 августа 2014 года. В их авто попала ракета
Братья близнецы Максим и Артем Лащенко погибли в один день - 5 августа 2014 года. В их авто попала ракета

Вчера, 17 декабря, должно било исполниться 31 год братьям-близнецам Максиму и Артему Лащенко. Но их жизнь оборвалась летом 2014-го.

Они были классическими близнецами, которые все делали вместе, пишет фонд Вернись живым.

Поэтому, когда 26-летнему Максиму пришла повестка, Артем пошел на войну за братом - добровольцем в 25 отдельную воздушно-десантную бригаду. То, что оба сына на передовой, от мамы Светланы Николаевны скрывали, сколько могли.

"Трагедия произошла летом 2014-го. 5 августа колонна украинских военных выходила из окружения в районе поселка Петропавловка Шахтерского района. Тогда в боевую машину попал вражеский снаряд. Среди 6 погибших на месте был и Максим. Его похоронили на родной Днепропетровщине", - говорится в заметке .

Артем еще год считался пропавшим без вести. Целый год мать жила верой, что один из сыновей жив. Но летом 2015-го надежда исчезла: после проведения экспертиз ДНК Светлане Николаевне сообщили, что останки принадлежат ее Артему. С ним простились 22 июня.

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Посмертно братья Лащенко награждены орденом "За мужество" III степени.

У Максима остались жена и дочь.

18 декабря 2016-го в районе Светлодарской дуги в Донецкой области состоялся бой между подразделениями 54 бригады Вооруженных сил Украины и московскими оккупантами. Террористы задействовали тяжелую артиллерию, огромное количество техники. Наши ребята мужественно боролись и отразили контратаку врага.

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18
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