Портнов стал профессором университета им. Шевченко

Андрей Портнов является доктором юридических наук, доцентом. Фото: argumentua.com

Заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова восстановили в должности профессора кафедры конституционного права юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

Такой приказ издал ректор университета, пишут "Українські Новини".

Согласно приказу, Портнова приняли на должность профессора. Он должен приступить к обязанностям профессора с нового учебного года - 1 сентября 2019-го по 30 июня 2020 года.

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Университетский оклад Андрея Портнова составит 14 753 грн.

Андрей Портнов является доктором юридических наук, доцентом. Ему установили доплату за ученое звание - 25%, ученая степень - 25%, надбавка за почетное звание Заслуженный юрист Украины - 20%, надбавка за выслугу лет - 10%.

Отсудить $300 тыс. компенсации у Генпрокуратуры, Министерства иностранных дел и Посольства Украины в Канаде хочет заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.