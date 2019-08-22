Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский

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Сегодняшние 40-летние потеряли шанс увидеть действительно суверенную и успешную Украину. Возможно повезет 10-летним. Это зависит от того, как будут голосовать их родители. Строим государство для детей и внуков, а не для себя. Голосуя за популистов, тормозим этот процесс.

Об этом в интервью для Gazeta.ua говорит публицист Виталий Портников.

- Сегодня украинцы только определяются, как должна выглядеть наша государственность. Здесь есть противоречия в обществе. Люди по-разному представляют путь развития, - считает Виталий Портников. - Для кого-то государство - в первую очередь идентичность. Такое себе убежище для тех, кто хочет быть украинцем. Для других - экономическое формирование, которое должно принести благосостояние своим гражданам.

Есть и те, кто осознает, что эти опции нужно объединять. Строить классическую европейскую державу, которая была бы убежищем украинства. И чтобы она была богатой, не коррумпированной и демократической. Успешное будущее Украины заключается именно в объединении этих факторов. Ведь без идентичности возникает вопрос: для чего нам независимость вообще? Почему не можем быть частью Российской Федерации? Государство-убежище украинцев должно эффективно развиваться как социально-экономический организм. Для этого надо приложить усилия.

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Какие за 28 лет у нас есть достижения на пути развития украинского государства?

- Появилась большая часть общества, которая осознает необходимость построения государства для украинского народа. Демократического и европейского. Такие люди не составляют большинство населения. Но, когда в 1991-м провозглашали независимость, большинство будущих украинских граждан вообще не понимали, что это такое. За несколько месяцев до этого они голосовали за так называемый обновленный Советский Союз.

В Украине почти не было перестройки. Было наиболее консервативное население в СССР. Это произошло из-за репрессий, голодомора, победы большевиков в гражданской войне. В наших постсоветских условиях большинство населения бывших республик - это именно победители в войне за власть после уничтожения монархии в России. Побежденные, которые могли бы быть строителями современного государства, фактически исчезли с лица Земли. Их уничтожили во время войны, оккупации Украины и дальнейших репрессий. Это привело к деградации населения. Последствия заметны и сегодня. Они все время сказываются на выборах.

Осознание необходимости собственного государства необратимое?

- Да. Но мы не знаем, в каких именно пределах будет существовать украинское государство в будущем. Всегда относимся к территории как к константе. Однако в историческом измерении европейские страны часто меняли свои границы в соответствии с обстоятельствами и настроений населения. Уже сегодня фактически контролируем меньшую территорию, чем в 1991 году из-за оккупации Крыма и Донбасса. Не исключено, что РФ захватит другие наши земли. Тогда будущая независимая Украина будет территориально другой. Большая часть нашего населения, прежде всего те, кто не очень хочет быть украинцем, станут россиянами.

Становление независимой Украины необратимо. Но оно может быть в других границах, с другим населением и представлениям о своем будущем.

Нуждаемся в политиках, которые бы смогли пожертвовать своим рейтингом ради изменений

Над чем стоит работать в первую очередь, чтобы ускорить окончательное обретение независимости Украины?

- Надо развивать культурную, историческую, языковую национальную идентичность. Без этого вообще нет необходимости строить независимую Украину. Можем просто завершить войну и стать частью РФ. Ведь никакой разницы между украинцами без идентичности и россиянами нет. Русскоязычная Украина очень близка к современной РФ.

Второй вопрос - работа над восстановлением территориальной целостности страны и окончанием войны. Третье - экономические и социальные реформы. Следует создать условия для роста. Эти реформы не обязательно должны быть популярными. Могут привести к временному падению жизненного уровня населения. Нуждаемся в политиках, которые бы смогли пожертвовать своим рейтингом ради таких изменений. Без этого Украина вечно будет аутсайдером мировой экономики. Уже отстали настолько, что вряд ли сможем быть богатой страной. Однако можем быть государством, которое живет по правилам.

Какие шансы мы потеряли за 28 лет?

- Их миллион. Однако не факт, что потеряли безвозвратно. В 1991-м имели дело с советским населением, которое вообще не представляло, как строить независимое государство. Украинская независимость не является результатом реальных политических достижений граждан. Это следствие распада империи. Получили исторический шанс. Но население, которое не борется настойчиво за независимость, не может сразу построить государство.

Настоящие государственные усилия начались только после Майдана 2013-2014 годов. После победы Владимира Зеленского и партии "Слуга народа" на выборах этот процесс поставили на паузу. Построение государственности снова начнется после неминуемого острого политического и социального кризиса. К нему должно привести президентство Зеленского. Должны пережить прививку от популизма. С точки зрения неизбежных испытаний власть Зеленского будет иметь положительный характер.

Как можно оценить Революцию достоинства для современной истории Украины?

- Невозможно толковать, а не объединяя с последующим нападением России. Если бы агрессия не состоялась, Революция достоинства была бы очередным восстанием, которое украинцы устраивают достаточно регулярно. Они не приводят к радикальным социальным и политическим изменениям. После Майдана у Кремля не выдержали нервы и мы увидели истинное отношение России к Украине. Это стало реальным шансом на построение настоящей государственности. В дальнейшем этот процесс будет концептуально связан с российским нападение на Украину и пониманием, что РФ - не братская страна.

Что является самой большой угрозой для Украины?

- Сами украинцы. Та часть народа, которая не готова к построению полноценной государственности. Для них идентичность не имеет большой ценности по сравнению с благосостоянием. Это делает развитие Украины достаточно тяжелым, тормозит его.

Наша государственность обусловлена ​​историческим процессом. Однако каждое голосование за популистов отдаляет возможность создания независимой, суверенной, успешной страны. Те, кому сегодня 40 лет, уже потеряли шанс увидеть такую ​​Украину. Возможно повезет 10-летним. Это зависит от того, как будут голосовать их родители.

Украина остается типичным постсоветским политическим образованием

Как по сравнению с 1991 годом изменилось гражданское общество?

- Тогда было в состоянии зародыша. А сейчас есть немало людей, которые действительно чувствуют себя гражданами своей страны. Они активны, готовы бороться за будущее. Их количество будет увеличиваться с каждым годом. Но никогда не станет большинством населения.

Изменилась ли власть, политическая культура?

- Здесь меньше прогресса. Украина остается типичным постсоветским политическим образованием. Наши граждане до сих пор заражены патерналистскими настроениями. Чтобы изменить это, надо провести радикальные экономические реформы. Тогда в Украине образуется класс собственников, которым есть что терять. Сегодня большинство населения ничем не владеет. Такие люди не могут строить государство. Им нечего защищать. Без экономических изменений останемся страной третьего мира с бедным и безответственным населением.

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На сколько нам удалось вырваться из зоны влияния России? В политическом, культурном, информационном смысле.

- В политическом удалось достаточно сильно. Однако все еще осталась большая часть граждан, находящихся под влиянием РФ. Это показали результаты последних выборов. Если бы Крым и Донбасс не были оккупированы и могли голосовать, сохранилось бы традиционное деление населения Украины. Половина ориентируется на Запад и цивилизованный мир, другая - на Россию. Часть тех, кто выбрал проевропейский вектор, сделали это только потому, что там лучше живется. Они не разделяют западные ценности. Это большая проблема. Нужно работать с этими людьми. Доказывать, что ценности - главное. Именно они приводят к хорошей жизни. Надо убеждать пророссийскую часть населения. Пытаться вырвать их из объятий "русского мира". Не факт, что получится. Возможно, когда-то придется констатировать, что пророссийские и проукраинские граждане просто не способны строить одно государство. Имею предположение, что рано или поздно будем вынуждены сделать такой вывод. Тогда территория Украины уменьшится.

Надо трезво смотреть на будущее. Успокаивающие разговоры политиков о единой стране не имеют смысла, когда люди не разделяют общих ценностей, а для части населения родиной до сих пор является Россия. Это мешает государству двигаться вперед. Если не определимся, всегда будем буферной зоной между РФ и цивилизованным миром. В таком случае проект "Украина" обречен на поражение.

Должны стать обычной европейской страной, которая даст возможность населению быть украинский. Это - единственная задача государства Украина

Есть ли у нас элита? Кто это? Какова ее роль?

- Нет, ведь она появляется тогда, когда людям есть что защищать с точки зрения идентичности и собственности. У нас есть люди, которые имеют политический статус, занимают должности. Они сменяются другими. Элита - это следствие социальных, политических, экономических процессов, которые пока у нас не произошли. В первую очередь - это формирование слоя собственников. Пока элитой можем назвать только четырех олигархов - Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука и Дмитрия Фирташа. Они назначают президентов, депутатов, договариваются между собой о политическом положении в государстве. На этих четырех фигурах элита заканчивается и начинаются исполнители ролей.

Деятели культуры, которых тоже принято считать элитой, не пользуются доверием большинства населения. В цивилизованных странах такие люди являются моральными авторитетами. А в Украине просто те, кто занимается интеллектуальной деятельностью. Элита - это слой авторитетов, а не люди, которые умеют писать книги или хорошо петь.

В чем наибольший потенциал нашего государства?

- Можем стать обычной европейской страной, которая даст возможность населению быть украинцами. Это - единственная задача государства Украина. Такую же функцию выполняют Франция, Германия, Польша и другие страны. Благосостояние, экономика - это производное.

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Украинцы имеют какие-то особые национальные черты?

- Все народы совершенно одинаковые. Украинцы ничем не лучше и не хуже. Особые черты - выдумка. Отличие только в политических, исторических и социальных условиях их развития. Поэтому имеем страну, которая пока является музеем, памятником прошлого. Большинство наших соотечественников - экспонаты XVIII века. Поэтому должны делать все, чтобы хоть наши дети стали частью современного мира.

Исторические уроки прошлого могли бы быть ориентиром в процессе строительства украинской независимости?

- Украинская история сейчас развивается так же, как и всех бывших европейских государств. Изучить тогдашние ошибки невозможно. Сегодняшние украинцы должны сделать их сами, чтобы научиться государственному строительству и создать независимую, демократическую страну. Даже если этот путь ошибок и поражений будет стоить нам страшную цену, должны его пройти. Без этого никогда не будет украинской государственности.

Утвердили план мероприятий на День Независимости в Киеве.