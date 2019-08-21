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среда, 21 августа 2019 15:26

Киев поражает планами мероприятий на День Независимости

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Киев поражает планами мероприятий на День Независимости
Утвердили план мероприятий на День Независимости в Киеве. Фото: dobovo

Утвердили план мероприятий на День Независимости в Киеве.

"24 августа начнется торжествами с участием руководства государства и города на Майдане Независимости и на аллее Героев Небесной сотни", говорится в сообщении, пишет pravda.

На праздник запланирован показ мод, фестивали, конкурсы, соревнования на ретро-автомобилях, создание уличной карты мечты и прочее.

Проведут богатырский турнир и чемпионат Украины по стрит-воркауту.

Режиссировал мероприятие Алан Бадоев. Главный хореограф-постановщик - Елена Коляденко.

Пройдет Шествие достоинства с участием представителей войск, ветеранов АТО, медиков, учителей, волонтеров и руководства страны.

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Мероприятия на 24 августа:

- проведение праздничного концерта ко Дню Независимости на Контрактовой площади;

- праздник искусств на Андреевском спуске;

- парад Независимости;

- речная регата на Днепре;

- проведение национально-патриотического фестиваля "Единство побратимов" с 24 по 26 августа в Национальном музее народной архитектуры и быта в Пирогове;

- с 12:00 до 20:00 запланировано проведение ярмарки народного искусства в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара";

- на летней эстраде в Мариинском парке с 13:00 до 17:00 пройдет концерт творческих коллективов этнических общин, а с 18:00 до 22:00 - концерт муниципальных творческих коллективов Киева;

- на Русановской набережной состоится забег в вышиванках.

Певица Тина Кароль исполнит гимн Украины во время Шествия достоинства в День Независимости 24 августа.

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