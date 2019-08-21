Киев поражает планами мероприятий на День Независимости

Утвердили план мероприятий на День Независимости в Киеве.
"24 августа начнется торжествами с участием руководства государства и города на Майдане Независимости и на аллее Героев Небесной сотни", говорится в сообщении, пишет pravda.
На праздник запланирован показ мод, фестивали, конкурсы, соревнования на ретро-автомобилях, создание уличной карты мечты и прочее.
Проведут богатырский турнир и чемпионат Украины по стрит-воркауту.
Режиссировал мероприятие Алан Бадоев. Главный хореограф-постановщик - Елена Коляденко.
Пройдет Шествие достоинства с участием представителей войск, ветеранов АТО, медиков, учителей, волонтеров и руководства страны.
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Мероприятия на 24 августа:
- проведение праздничного концерта ко Дню Независимости на Контрактовой площади;
- праздник искусств на Андреевском спуске;
- парад Независимости;
- речная регата на Днепре;
- проведение национально-патриотического фестиваля "Единство побратимов" с 24 по 26 августа в Национальном музее народной архитектуры и быта в Пирогове;
- с 12:00 до 20:00 запланировано проведение ярмарки народного искусства в Национальном центре народной культуры "Музей Ивана Гончара";
- на летней эстраде в Мариинском парке с 13:00 до 17:00 пройдет концерт творческих коллективов этнических общин, а с 18:00 до 22:00 - концерт муниципальных творческих коллективов Киева;
- на Русановской набережной состоится забег в вышиванках.
Певица Тина Кароль исполнит гимн Украины во время Шествия достоинства в День Независимости 24 августа.
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