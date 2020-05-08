Портников назвал основную иллюзию украинцев после карантина

Как изменятся украинцы после карантина. Фото: скрин You Tube

Главное - насколько Украине и всему миру удастся адаптироваться к жизни в течение ближайших полутора-двух лет, говорит публицист Виталий Портников.

"Знаем пока только о правительственных планах по выходу из карантина, но неизвестно на сколько они будут реализованы. Осознаем, что есть серьезные убытки для экономики. Это касается не только Украины, но и всех стран мира, где был карантин. Это проблемы для мелкого и среднего бизнеса, которые связаны не только с карантином, но и с самой эпидемией коронавируса. Даже в странах, где строгий карантин не вводился, убытки очень значительные. Например, Швеция. Они не ввели карантин, чтобы не создавать проблем в экономике. Министр промышленности Швеции сказал, что ресторанно-гостиничная сфера упала на 50 процентов, а в туристических районах на 90 процентов упали доходы. Это реальность, с которой придется жить. Ситуация и эпидемиологически и экономически, и социально непредсказуема".

Говорит, у многих сейчас есть иллюзия, что когда карантин закончится, все будет так, как в карантину. Но это не так.

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"Изменятся не только отдельные сферы, но и реалии человеческой жизни. Главное - насколько Украина и всему миру удастся адаптироваться к жизни в течение ближайших полутора-двух лет", - добавляет.

Как изменит украинцев пандемия, рассказал Gazeta.ua украинский социолог Владимир Паниотто.