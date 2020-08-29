Порошенко: "Слава героям, отдавшим жизнь в борьбе за Украину"

Фото: eurosolidarity.org

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко почтил память защитников Украины и заявил о подвиге украинских армейцев, которые стоят на защите Родины. Об этом говорится в сообщении на сайте ЕС.

"Боль и благодарность побуждают нас помнить обо всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины... За освобождение украинской земли. Украинские воины демонстрируют всему миру свободолюбивый, жертвенный, непокоренный украинский дух. Верю, благодаря героическому примеру павших, наши воины одержат победу в будущем", – сказал Порошенко.

"Вечная слава героям, отдавшим жизнь в борьбе с российской агрессией! Уважение и почтение их семьям, наши сердца и молитвы всегда с ними. Слава украинским защитникам! Слава Украине!" - подчеркнул политик.